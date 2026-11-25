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2,13 %
|ATX aktuell
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25.11.2026 15:58:52
Verluste in Wien: ATX legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein
Am Mittwoch verbucht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 2,39 Prozent auf 6 073,25 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 185,423 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent stärker bei 6 222,58 Punkten in den Handel, nach 6 221,75 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 071,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 227,75 Zählern.
ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 2,13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 6 270,26 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 25.08.2026, mit 6 672,27 Punkten bewertet. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 4 948,14 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,48 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 1,00 Prozent auf 15,16 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,00 EUR), Verbund (+ 0,71 Prozent auf 70,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,05 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,57 Prozent auf 69,50 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Raiffeisen (-6,37 Prozent auf 54,35 EUR), Lenzing (-4,77 Prozent auf 9,18 EUR), AT S (AT&S) (-4,04 Prozent auf 92,70 EUR), Erste Group Bank (-3,57 Prozent auf 105,20 EUR) und BAWAG (-3,30 Prozent auf 155,50 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 253 555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43,235 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,55 zu Buche schlagen. Mit 7,18 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|95,80
|7,40%
|BAWAG
|158,50
|2,06%
|CA Immobilien
|21,15
|0,71%
|Erste Group Bank AG
|107,30
|2,78%
|Lenzing AG
|9,18
|0,77%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|71,60
|1,56%
|OMV AG
|67,95
|1,95%
|Österreichische Post AG
|31,05
|0,49%
|Raiffeisen
|55,65
|2,30%
|Verbund AG
|69,90
|0,07%
|Wienerberger AG
|15,50
|1,71%
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|2,14%