Verluste in Wien: ATX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsschluss stand im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,52 Prozent auf 6 300,88 Punkte an der ATX-Kurstafel. Die ATX-Mitglieder sind damit 178,426 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6 334,06 Punkten, nach 6 334,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 398,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 300,88 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 2,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, wies der ATX einen Wert von 6 351,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, lag der ATX noch bei 5 833,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der ATX 4 572,70 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 17,73 Prozent zu Buche. Bei 6 599,69 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 4,52 Prozent auf 21,95 EUR), OMV (+ 2,44 Prozent auf 62,95 EUR), Verbund (+ 2,43 Prozent auf 58,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,37 Prozent auf 17,82 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,35 Prozent auf 67,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-6,14 Prozent auf 119,20 EUR), Raiffeisen (-2,68 Prozent auf 56,30 EUR), BAWAG (-2,10 Prozent auf 168,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,36 Prozent auf 29,05 EUR) und voestalpine (-1,14 Prozent auf 44,92 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 444 175 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,511 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at