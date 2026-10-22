Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|ATX-Kursentwicklung
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22.10.2026 17:58:46
Verluste in Wien: ATX letztendlich im freien Fall
Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 4,60 Prozent auf 6 263,95 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 185,029 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,031 Prozent auf 6 563,67 Punkte an der Kurstafel, nach 6 565,70 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6 263,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 563,75 Punkten lag.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 4,47 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 6 920,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 528,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4 625,93 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,04 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Verbund (+ 1,59 Prozent auf 67,10 EUR), Wienerberger (+ 0,93 Prozent auf 16,25 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 30,95 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 21,50 EUR) und EVN (-0,17 Prozent auf 29,35 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-18,56 Prozent auf 140,40 EUR), Erste Group Bank (-6,18 Prozent auf 104,70 EUR), Raiffeisen (-5,51 Prozent auf 55,75 EUR), BAWAG (-5,35 Prozent auf 153,90 EUR) und voestalpine (-4,27 Prozent auf 41,72 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 558 230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,225 Mrd. Euro den größten Anteil.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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