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ATX-Kursentwicklung 22.10.2026 17:58:46

Verluste in Wien: ATX letztendlich im freien Fall

Verluste in Wien: ATX letztendlich im freien Fall

Der ATX ging tief im Minus aus dem Donnerstagshandel.

Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 4,60 Prozent auf 6 263,95 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 185,029 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,031 Prozent auf 6 563,67 Punkte an der Kurstafel, nach 6 565,70 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6 263,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 563,75 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 4,47 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 6 920,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 528,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4 625,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,04 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Verbund (+ 1,59 Prozent auf 67,10 EUR), Wienerberger (+ 0,93 Prozent auf 16,25 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 30,95 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 21,50 EUR) und EVN (-0,17 Prozent auf 29,35 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-18,56 Prozent auf 140,40 EUR), Erste Group Bank (-6,18 Prozent auf 104,70 EUR), Raiffeisen (-5,51 Prozent auf 55,75 EUR), BAWAG (-5,35 Prozent auf 153,90 EUR) und voestalpine (-4,27 Prozent auf 41,72 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 558 230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,225 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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BAWAG 155,40 0,97% BAWAG
CA Immobilien 21,60 0,47% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 104,10 -0,57% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,50 0,51% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 74,75 3,03% OMV AG
Österreichische Post AG 31,25 0,97% Österreichische Post AG
Raiffeisen 53,90 -3,32% Raiffeisen
Verbund AG 68,50 2,09% Verbund AG
voestalpine AG 41,94 0,53% voestalpine AG
Wienerberger AG 16,00 -1,54% Wienerberger AG

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ATX 6 270,26 0,10%

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