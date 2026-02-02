ATX

Verluste in Wien: ATX liegt zum Handelsstart im Minus

Der ATX fällt am Montag nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Montag tendiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,82 Prozent tiefer bei 5 559,04 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 163,769 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,011 Prozent schwächer bei 5 604,26 Punkten, nach 5 604,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 525,05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 606,38 Zählern.

ATX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, lag der ATX bei 5 351,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 808,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Stand von 3 864,38 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,87 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 665,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Österreichische Post (+ 0,61 Prozent auf 33,15 EUR), CPI Europe (+ 0,58 Prozent auf 15,64 EUR), DO (+ 0,41 Prozent auf 198,00 EUR), Verbund (+ 0,32 Prozent auf 62,15 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 25,12 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen voestalpine (-3,30 Prozent auf 38,68 EUR), OMV (-2,42 Prozent auf 48,84 EUR), Lenzing (-2,35 Prozent auf 24,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,74 Prozent auf 31,15 EUR) und Raiffeisen (-1,08 Prozent auf 42,22 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 34 720 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,525 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Im ATX verzeichnet die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,80 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
