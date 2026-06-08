ATX
|
6 022,25
|
-61,92
|
-1,02 %
|ATX im Blick
|
08.06.2026 12:27:05
Verluste in Wien: ATX mittags leichter
Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,48 Prozent schwächer bei 5 994,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 171,544 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 6 083,96 Punkte an der Kurstafel, nach 6 084,17 Punkten am Vortag.
Bei 6 083,96 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 936,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, lag der ATX bei 5 883,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der ATX auf 5 403,65 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der ATX 4 448,98 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 12,01 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 167,48 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Palfinger (-0,15 Prozent auf 33,25 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 28,70 EUR), AT S (AT&S) (-0,30 Prozent auf 132,80 EUR), Erste Group Bank (-0,49 Prozent auf 102,10 EUR) und Verbund (-0,59 Prozent auf 59,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil OMV (-6,31 Prozent auf 59,40 EUR), CA Immobilien (-2,86 Prozent auf 22,10 EUR), Wienerberger (-2,85 Prozent auf 23,20 EUR), voestalpine (-2,63 Prozent auf 45,96 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,54 Prozent auf 34,50 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 168 342 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,850 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 022,79
|-1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und erneute Eskalation im Nahen Osten: ATX-Anleger trennen sich von Aktien -- DAX mit rotem Wochenauftakt -- Börsen in Asien schließen mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. In Fernost dominierten die Bären.