Verluste in Wien: ATX mittags leichter

Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,48 Prozent schwächer bei 5 994,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 171,544 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 6 083,96 Punkte an der Kurstafel, nach 6 084,17 Punkten am Vortag.

Bei 6 083,96 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 936,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, lag der ATX bei 5 883,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der ATX auf 5 403,65 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der ATX 4 448,98 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 12,01 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 167,48 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Palfinger (-0,15 Prozent auf 33,25 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 28,70 EUR), AT S (AT&S) (-0,30 Prozent auf 132,80 EUR), Erste Group Bank (-0,49 Prozent auf 102,10 EUR) und Verbund (-0,59 Prozent auf 59,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil OMV (-6,31 Prozent auf 59,40 EUR), CA Immobilien (-2,86 Prozent auf 22,10 EUR), Wienerberger (-2,85 Prozent auf 23,20 EUR), voestalpine (-2,63 Prozent auf 45,96 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,54 Prozent auf 34,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 168 342 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,850 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at