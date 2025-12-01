Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Wiener Börse-Handel im Blick 01.12.2025 12:27:10

Verluste in Wien: ATX notiert am Mittag im Minus

Heute halten sich die Börsianer in Wien zurück.

Heute halten sich die Börsianer in Wien zurück.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent leichter bei 5 003,39 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 147,250 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,012 Prozent schwächer bei 5 009,15 Punkten in den Handel, nach 5 009,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 4 999,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 021,69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, stand der ATX bei 4 808,16 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 01.09.2025, den Wert von 4 647,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 3 539,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 36,83 Prozent. Bei 5 021,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 481,22 Zähler.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit PORR (+ 1,15 Prozent auf 30,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,72 Prozent auf 27,80 EUR), Raiffeisen (+ 0,69) Prozent auf 35,18 EUR), OMV (+ 0,63 Prozent auf 47,98 EUR) und Wienerberger (+ 0,61 Prozent auf 29,70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-3,99 Prozent auf 31,30 EUR), STRABAG SE (-1,43 Prozent auf 76,00 EUR), Erste Group Bank (-0,96 Prozent auf 93,25 EUR), Vienna Insurance (-0,71 Prozent auf 49,00 EUR) und DO (-0,52 Prozent auf 189,60 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 90 925 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,564 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,57 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 9,11 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
