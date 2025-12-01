ATX
|
4 997,98
|
-11,79
|
-0,24 %
|Wiener Börse-Handel im Blick
|
01.12.2025 12:27:10
Verluste in Wien: ATX notiert am Mittag im Minus
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent leichter bei 5 003,39 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 147,250 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,012 Prozent schwächer bei 5 009,15 Punkten in den Handel, nach 5 009,77 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 4 999,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 021,69 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, stand der ATX bei 4 808,16 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 01.09.2025, den Wert von 4 647,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 3 539,28 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 36,83 Prozent. Bei 5 021,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 481,22 Zähler.
Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit PORR (+ 1,15 Prozent auf 30,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,72 Prozent auf 27,80 EUR), Raiffeisen (+ 0,69) Prozent auf 35,18 EUR), OMV (+ 0,63 Prozent auf 47,98 EUR) und Wienerberger (+ 0,61 Prozent auf 29,70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-3,99 Prozent auf 31,30 EUR), STRABAG SE (-1,43 Prozent auf 76,00 EUR), Erste Group Bank (-0,96 Prozent auf 93,25 EUR), Vienna Insurance (-0,71 Prozent auf 49,00 EUR) und DO (-0,52 Prozent auf 189,60 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 90 925 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,564 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,57 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 9,11 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 997,08
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.