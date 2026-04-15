Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Index-Bewegung
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15.04.2026 15:59:04
Verluste in Wien: ATX notiert nachmittags im Minus
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 5 892,45 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 168,192 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,022 Prozent auf 5 899,63 Punkte an der Kurstafel, nach 5 898,35 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 5 879,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 921,67 Punkten erreichte.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 1,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 5 263,07 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 15.01.2026, einen Stand von 5 471,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der ATX mit 3 915,33 Punkten berechnet.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,10 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 921,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 70,70 EUR), BAWAG (+ 2,17 Prozent auf 155,10 EUR), CA Immobilien (+ 1,34 Prozent auf 26,50 EUR), Österreichische Post (+ 1,03 Prozent auf 34,40 EUR) und Lenzing (+ 0,82 Prozent auf 24,55 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil STRABAG SE (-5,41 Prozent auf 89,10 EUR), voestalpine (-2,34 Prozent auf 41,74 EUR), PORR (-2,22 Prozent auf 39,60 EUR), Wienerberger (-1,97 Prozent auf 24,84 EUR) und OMV (-1,19 Prozent auf 58,10 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 158 303 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,588 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
ATX-Fundamentaldaten im Blick
Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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