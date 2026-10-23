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WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

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ATX-Kursentwicklung 23.10.2026 12:26:53

Verluste in Wien: ATX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer

Verluste in Wien: ATX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer

Anleger in Wien treten heute den Rückzug an.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,73 Prozent tiefer bei 6 218,05 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 188,409 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,013 Prozent auf 6 263,13 Punkte an der Kurstafel, nach 6 263,95 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6 206,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 323,28 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 5,17 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 23.09.2026, den Wert von 6 908,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 459,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4 670,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,19 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell OMV (+ 1,72 Prozent auf 73,80 EUR), CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR), Verbund (+ 0,60 Prozent auf 67,50 EUR), Palfinger (+ 0,57 Prozent auf 26,50 EUR) und Andritz (+ 0,39 Prozent auf 76,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Raiffeisen (-3,77 Prozent auf 53,65 EUR), Lenzing (-2,83 Prozent auf 10,30 EUR), BAWAG (-1,56 Prozent auf 151,50 EUR), Erste Group Bank (-1,53 Prozent auf 103,10 EUR) und UNIQA Insurance (-1,53 Prozent auf 16,78 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 117 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,351 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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BAWAG 155,40 0,97% BAWAG
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Erste Group Bank AG 104,10 -0,57% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 10,42 -1,70% Lenzing AG
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Palfinger AG 26,50 0,57% Palfinger AG
Raiffeisen 53,90 -3,32% Raiffeisen
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Verbund AG 68,50 2,09% Verbund AG

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