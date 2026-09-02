Verluste in Wien: ATX präsentiert sich am Mittag schwächer

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,53 Prozent tiefer bei 6 722,47 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 190,258 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent leichter bei 6 758,06 Punkten, nach 6 758,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 713,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 793,75 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 0,942 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 6 457,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der ATX bei 6 140,00 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 4 592,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25,61 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 845,42 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 1,09 Prozent auf 23,15 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,02 Prozent auf 17,88 EUR), Vienna Insurance (+ 0,56 Prozent auf 71,50 EUR), STRABAG SE (+ 0,53 Prozent auf 94,00 EUR) und BAWAG (+ 0,17 Prozent auf 177,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen EVN (-2,56 Prozent auf 28,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,56 Prozent auf 30,50 EUR), Andritz (-2,15 Prozent auf 82,00 EUR), voestalpine (-1,77 Prozent auf 44,34 EUR) und Wienerberger (-1,56 Prozent auf 18,95 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 104 176 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 47,119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,78 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at