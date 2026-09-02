Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 02.09.2026 12:26:53

Verluste in Wien: ATX präsentiert sich am Mittag schwächer

Verluste in Wien: ATX präsentiert sich am Mittag schwächer

Der ATX bewegt sich am Mittwoch auf rotem Terrain.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,53 Prozent tiefer bei 6 722,47 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 190,258 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent leichter bei 6 758,06 Punkten, nach 6 758,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 713,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 793,75 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 0,942 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 6 457,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der ATX bei 6 140,00 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 4 592,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25,61 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 845,42 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 1,09 Prozent auf 23,15 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,02 Prozent auf 17,88 EUR), Vienna Insurance (+ 0,56 Prozent auf 71,50 EUR), STRABAG SE (+ 0,53 Prozent auf 94,00 EUR) und BAWAG (+ 0,17 Prozent auf 177,40 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen EVN (-2,56 Prozent auf 28,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,56 Prozent auf 30,50 EUR), Andritz (-2,15 Prozent auf 82,00 EUR), voestalpine (-1,77 Prozent auf 44,34 EUR) und Wienerberger (-1,56 Prozent auf 18,95 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 104 176 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 47,119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,78 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann

mehr Nachrichten

Analysen zu Vienna Insurance

mehr Analysen
17.12.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
09.12.25 Vienna Insurance buy UBS AG
15.09.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
24.03.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
28.06.24 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 83,20 -0,72% Andritz AG
BAWAG 177,80 0,40% BAWAG
CA Immobilien 23,10 0,87% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 121,80 -0,81% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,90 -1,20% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 70,15 0,36% OMV AG
Österreichische Post AG 31,30 0,48% Österreichische Post AG
Schoeller-Bleckmann 30,30 -3,19% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 94,90 1,50% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 17,98 1,58% UNIQA Insurance AG
Vienna Insurance 71,60 0,70% Vienna Insurance
voestalpine AG 44,60 -1,20% voestalpine AG
Wienerberger AG 18,56 -3,58% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 755,61 -0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:42 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen