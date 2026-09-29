Verluste in Wien: ATX präsentiert sich schlussendlich leichter

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,11 Prozent schwächer bei 6 934,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 196,480 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 7 011,54 Punkte an der Kurstafel, nach 7 012,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 7 030,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 928,12 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 6 786,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, betrug der ATX-Kurs 6 351,75 Punkte. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Wert von 4 646,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 29,58 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 9,09 Prozent auf 216,00 EUR), Palfinger (+ 1,84 Prozent auf 30,40 EUR), EVN (+ 0,53 Prozent auf 28,60 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,15 EUR) und CA Immobilien (+ 0,22 Prozent auf 22,35 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil voestalpine (-3,42 Prozent auf 44,66 EUR), Erste Group Bank (-2,61 Prozent auf 123,10 EUR), Wienerberger (-2,32 Prozent auf 17,26 EUR), OMV (-2,26 Prozent auf 71,40 EUR) und BAWAG (-2,06 Prozent auf 180,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 482 229 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,818 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,46 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at