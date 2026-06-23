DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Wiener Börse-Handel im Blick
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23.06.2026 09:29:30
Verluste in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,05 Prozent leichter bei 6 525,27 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 180,784 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,009 Prozent stärker bei 6 595,43 Punkten in den Handel, nach 6 594,82 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 492,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 595,43 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der ATX bei 5 982,75 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.03.2026, den Wert von 5 260,52 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 4 306,63 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,93 Prozent. Bei 6 599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.
Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Österreichische Post (+ 0,48 Prozent auf 31,65 EUR), BAWAG (+ 0,06 Prozent auf 172,70 EUR), OMV (-0,27) Prozent auf 56,15 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 29,15 EUR) und Verbund (-0,36 Prozent auf 55,80 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-4,60 Prozent auf 228,00 EUR), voestalpine (-2,31 Prozent auf 43,92 EUR), Lenzing (-2,03 Prozent auf 26,55 EUR), Palfinger (-1,65 Prozent auf 32,85 EUR) und DO (-1,16 Prozent auf 212,50 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 24 629 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,405 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
Die OMV-Aktie hat mit 6,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 8,13 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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