DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wiener Börse-Handel im Blick 23.06.2026 09:29:30

Verluste in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Verluste in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Das macht der ATX aktuell.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,05 Prozent leichter bei 6 525,27 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 180,784 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,009 Prozent stärker bei 6 595,43 Punkten in den Handel, nach 6 594,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 492,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 595,43 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der ATX bei 5 982,75 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.03.2026, den Wert von 5 260,52 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 4 306,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,93 Prozent. Bei 6 599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Österreichische Post (+ 0,48 Prozent auf 31,65 EUR), BAWAG (+ 0,06 Prozent auf 172,70 EUR), OMV (-0,27) Prozent auf 56,15 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 29,15 EUR) und Verbund (-0,36 Prozent auf 55,80 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-4,60 Prozent auf 228,00 EUR), voestalpine (-2,31 Prozent auf 43,92 EUR), Lenzing (-2,03 Prozent auf 26,55 EUR), Palfinger (-1,65 Prozent auf 32,85 EUR) und DO (-1,16 Prozent auf 212,50 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 24 629 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,405 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Die OMV-Aktie hat mit 6,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 8,13 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAWAG

mehr Nachrichten

Analysen zu DO & CO

mehr Analysen
12.06.26 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.05.26 DO kaufen Erste Group Bank
16.02.26 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 223,00 -6,69% AT & S (AT&S)
BAWAG 173,10 0,29% BAWAG
DO & CO 217,00 0,93% DO & CO
Erste Group Bank AG 115,70 -0,69% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,05 -0,68% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 25,85 -4,61% Lenzing AG
OMV AG 56,35 0,09% OMV AG
Österreichische Post AG 31,15 -1,11% Österreichische Post AG
Palfinger AG 32,60 -2,40% Palfinger AG
Verbund AG 54,95 -1,88% Verbund AG
voestalpine AG 44,56 -0,89% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 545,85 -0,74%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen