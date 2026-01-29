Verluste in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Minus

Zum Handelsende zogen sich die Anleger in Wien zurück.

Zum Handelsschluss notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,71 Prozent tiefer bei 2 768,46 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent fester bei 2 788,41 Punkten, nach 2 788,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 761,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 809,51 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,03 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 29.12.2025, den Wert von 2 607,45 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, bei 2 332,73 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 1 910,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,15 Prozent. Bei 2 809,51 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 6,25 Prozent auf 3,06 EUR), Addiko Bank (+ 6,00 Prozent auf 26,50 EUR), Rosenbauer (+ 2,30 Prozent auf 49,00 EUR), Warimpex (+ 2,02 Prozent auf 0,51 EUR) und AMAG (+ 1,56 Prozent auf 26,10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-3,75 Prozent auf 38,55 EUR), PORR (-3,24 Prozent auf 34,30 EUR), Wienerberger (-2,85 Prozent auf 27,98 EUR), Lenzing (-2,79 Prozent auf 26,10 EUR) und Erste Group Bank (-2,00 Prozent auf 107,80 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 464 100 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,680 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die CPI Europe-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at