Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,64 Prozent tiefer bei 3 078,44 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,061 Prozent leichter bei 3 127,97 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 129,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 073,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 127,97 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 5,61 Prozent abwärts. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, den Wert von 3 168,06 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 3 230,51 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Stand von 2 397,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 15,81 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit UNIQA Insurance (+ 2,20 Prozent auf 18,60 EUR), Semperit (+ 0,65 Prozent auf 15,50 EUR), Verbund (+ 0,51 Prozent auf 69,25 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,31 Prozent auf 3,26 EUR) und CPI Europe (+ 0,26 Prozent auf 15,38 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-9,09 Prozent auf 2,00 EUR), AT S (AT&S) (-7,54 Prozent auf 105,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-6,24 Prozent auf 69,10 EUR), Warimpex (-5,24 Prozent auf 0,43 EUR) und Lenzing (-3,23 Prozent auf 9,89 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Polytec-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 114 172 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,312 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at