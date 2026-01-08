Warimpex Aktie

WKN: 82720 / ISIN: AT0000827209

ATX Prime im Blick 08.01.2026 09:29:11

Verluste in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück

Der ATX Prime notiert am vierten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,22 Prozent leichter bei 2 683,02 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 689,01 Punkte an der Kurstafel, nach 2 689,01 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 675,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 689,56 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,939 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 532,43 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 2 350,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 1 816,70 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 2,83 Prozent auf 80,00 EUR), UBM Development (+ 0,99 Prozent auf 20,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,30 Prozent auf 67,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,10 Prozent auf 104,00 EUR) und Wolford (+ 0,00 Prozent auf 3,18 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Warimpex (-3,40 Prozent auf 0,48 EUR), Marinomed Biotech (-3,37 Prozent auf 18,65 EUR), Semperit (-2,94 Prozent auf 13,20 EUR), Addiko Bank (-2,19 Prozent auf 22,30 EUR) und Telekom Austria (-1,32 Prozent auf 9,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 28 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,622 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Warimpex

Analysen zu Warimpex

23.06.22 Warimpex kaufen Erste Group Bank
17.12.21 Warimpex buy Erste Group Bank
10.09.21 Warimpex buy Erste Group Bank
01.07.21 Warimpex kaufen Erste Group Bank
18.01.21 Warimpex kaufen Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 23,00 0,00% Addiko Bank
Erste Group Bank AG 103,40 -1,24% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,25 -0,35% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 78,80 -2,72% Frequentis
Marinomed Biotech AG 18,65 -1,58% Marinomed Biotech AG
OMV AG 48,40 2,63% OMV AG
Polytec 3,37 1,20% Polytec
Semperit AG Holding 13,70 4,42% Semperit AG Holding
Telekom Austria AG 8,93 -0,33% Telekom Austria AG
UBM Development AG 21,80 2,83% UBM Development AG
Vienna Insurance 66,20 -3,22% Vienna Insurance
voestalpine AG 39,80 0,96% voestalpine AG
Warimpex 0,52 -1,15% Warimpex
Wolford AG 3,20 -3,61% Wolford AG