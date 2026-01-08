Warimpex Aktie
Verluste in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück
Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,22 Prozent leichter bei 2 683,02 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 689,01 Punkte an der Kurstafel, nach 2 689,01 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 675,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 689,56 Einheiten.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,939 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 532,43 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 2 350,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 1 816,70 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 2,83 Prozent auf 80,00 EUR), UBM Development (+ 0,99 Prozent auf 20,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,30 Prozent auf 67,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,10 Prozent auf 104,00 EUR) und Wolford (+ 0,00 Prozent auf 3,18 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Warimpex (-3,40 Prozent auf 0,48 EUR), Marinomed Biotech (-3,37 Prozent auf 18,65 EUR), Semperit (-2,94 Prozent auf 13,20 EUR), Addiko Bank (-2,19 Prozent auf 22,30 EUR) und Telekom Austria (-1,32 Prozent auf 9,00 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 28 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,622 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu Warimpex
|23.06.22
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|10.09.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|01.07.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|18.01.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|02.09.20
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|16.10.19
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|09.05.19
|Warimpex buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|06.06.17
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|28.02.17
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
