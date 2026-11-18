Am Mittwoch geht es im ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 1,03 Prozent auf 3 164,84 Punkte abwärts. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent leichter bei 3 197,59 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 197,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 210,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 160,46 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2,96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 3 219,68 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Wert von 3 268,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 347,40 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 19,06 Prozent. Bei 3 448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 5,35 Prozent auf 14,56 EUR), Frequentis (+ 4,12 Prozent auf 68,20 EUR), Semperit (+ 2,94 Prozent auf 15,75 EUR), UBM Development (+ 2,11 Prozent auf 14,50 EUR) und CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-10,09 Prozent auf 1,96 EUR), Rosenbauer (-4,12 Prozent auf 51,20 EUR), Lenzing (-2,80 Prozent auf 10,42 EUR), Wienerberger (-2,14 Prozent auf 15,98 EUR) und Raiffeisen (-1,96 Prozent auf 60,15 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 183 088 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 45,488 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 6,69 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at