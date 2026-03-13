OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|ATX Prime-Performance im Fokus
|
13.03.2026 12:27:04
Verluste in Wien: ATX Prime liegt im Minus
Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,89 Prozent tiefer bei 2 637,91 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,029 Prozent auf 2 660,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 661,50 Punkten am Vortag.
Bei 2 661,33 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 617,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,91 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der ATX Prime auf 2 799,35 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 2 536,98 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bei 2 103,25 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,762 Prozent nach. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 588,71 Zähler.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 3,45 Prozent auf 11,98 EUR), Frequentis (+ 3,02 Prozent auf 75,00 EUR), OMV (+ 2,16 Prozent auf 59,20 EUR), Österreichische Post (+ 1,52 Prozent auf 33,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,27 Prozent auf 35,90 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen UNIQA Insurance (-4,76 Prozent auf 14,80 EUR), Warimpex (-4,40 Prozent auf 0,48 EUR), Marinomed Biotech (-3,65 Prozent auf 17,15 EUR), voestalpine (-2,39 Prozent auf 39,94 EUR) und UBM Development (-2,39 Prozent auf 18,35 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 239 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,428 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Semperit AG Holding
|
15:58
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Wien: ATX Prime liegt im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.03.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
10.03.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Dienstagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
10.03.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime bewegt sich im Plus (finanzen.at)