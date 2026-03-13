Verluste in Wien: ATX Prime liegt im Minus

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,89 Prozent tiefer bei 2 637,91 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,029 Prozent auf 2 660,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 661,50 Punkten am Vortag.

Bei 2 661,33 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 617,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 1,91 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der ATX Prime auf 2 799,35 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 2 536,98 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bei 2 103,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,762 Prozent nach. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 588,71 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 3,45 Prozent auf 11,98 EUR), Frequentis (+ 3,02 Prozent auf 75,00 EUR), OMV (+ 2,16 Prozent auf 59,20 EUR), Österreichische Post (+ 1,52 Prozent auf 33,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,27 Prozent auf 35,90 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen UNIQA Insurance (-4,76 Prozent auf 14,80 EUR), Warimpex (-4,40 Prozent auf 0,48 EUR), Marinomed Biotech (-3,65 Prozent auf 17,15 EUR), voestalpine (-2,39 Prozent auf 39,94 EUR) und UBM Development (-2,39 Prozent auf 18,35 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 239 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,428 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at