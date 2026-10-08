voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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ATX Prime-Performance 08.10.2026 09:28:45

Verluste in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Verluste in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Aktueller Marktbericht zum ATX Prime.

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 1,22 Prozent schwächer bei 3 204,82 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,215 Prozent auf 3 237,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 244,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 194,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 237,54 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,74 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 3 390,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3 137,50 Punkte taxiert. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 2 350,06 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 20,57 Prozent zu Buche. Bei 3 448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 1,22 Prozent auf 4,15 EUR), UBM Development (+ 0,63 Prozent auf 16,10 EUR), OMV (+ 0,62 Prozent auf 73,35 EUR), AMAG (+ 0,36 Prozent auf 28,20 EUR) und Verbund (+ 0,24 Prozent auf 63,25 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Warimpex (-7,63 Prozent auf 0,46 EUR), Wolford (-7,08 Prozent auf 2,10 EUR), Lenzing (-4,96 Prozent auf 11,88 EUR), FACC (-3,63 Prozent auf 13,80 EUR) und voestalpine (-2,93 Prozent auf 41,74 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 33 109 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,177 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie hat mit 7,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AMAG 28,20 0,36% AMAG
Erste Group Bank AG 108,70 -1,72% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,80 0,88% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 13,90 -2,93% FACC AG
Lenzing AG 10,42 -16,64% Lenzing AG
OMV AG 74,10 1,65% OMV AG
UBM Development AG 16,05 0,31% UBM Development AG
Verbund AG 65,00 3,01% Verbund AG
voestalpine AG 42,36 -1,49% voestalpine AG
Warimpex 0,50 -0,60% Warimpex
Wolford AG 2,14 -5,31% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,00 -2,44% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 219,02 -0,79%

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