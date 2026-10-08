voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|ATX Prime-Performance
|
08.10.2026 09:28:45
Verluste in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus
Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 1,22 Prozent schwächer bei 3 204,82 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,215 Prozent auf 3 237,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 244,52 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 194,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 237,54 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,74 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 3 390,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3 137,50 Punkte taxiert. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 2 350,06 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 20,57 Prozent zu Buche. Bei 3 448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 1,22 Prozent auf 4,15 EUR), UBM Development (+ 0,63 Prozent auf 16,10 EUR), OMV (+ 0,62 Prozent auf 73,35 EUR), AMAG (+ 0,36 Prozent auf 28,20 EUR) und Verbund (+ 0,24 Prozent auf 63,25 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Warimpex (-7,63 Prozent auf 0,46 EUR), Wolford (-7,08 Prozent auf 2,10 EUR), Lenzing (-4,96 Prozent auf 11,88 EUR), FACC (-3,63 Prozent auf 13,80 EUR) und voestalpine (-2,93 Prozent auf 41,74 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 33 109 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,177 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Die OMV-Aktie hat mit 7,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Warimpex
|
08.10.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
08.10.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.10.26
|Verluste in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.10.26
|Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel: Das macht der ATX Prime am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Warimpex
|23.06.22
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|10.09.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|01.07.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|18.01.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|23.06.22
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|10.09.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|01.07.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|18.01.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|23.06.22
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|10.09.21
|Warimpex buy
|Erste Group Bank
|01.07.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|18.01.21
|Warimpex kaufen
|Erste Group Bank
|02.09.20
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|16.10.19
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|09.05.19
|Warimpex buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|06.06.17
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|28.02.17
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|28,20
|0,36%
|Erste Group Bank AG
|108,70
|-1,72%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,80
|0,88%
|FACC AG
|13,90
|-2,93%
|Lenzing AG
|10,42
|-16,64%
|OMV AG
|74,10
|1,65%
|UBM Development AG
|16,05
|0,31%
|Verbund AG
|65,00
|3,01%
|voestalpine AG
|42,36
|-1,49%
|Warimpex
|0,50
|-0,60%
|Wolford AG
|2,14
|-5,31%
|ZUMTOBEL AG
|4,00
|-2,44%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 219,02
|-0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.