Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 09.03.2026 17:58:49

Verluste in Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Verluste in Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Der ATX Prime zeigte sich zum Handelsschluss in Rot.

Schlussendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,80 Prozent leichter bei 2 637,70 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,120 Prozent stärker bei 2 689,34 Punkten in den Handel, nach 2 686,13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 689,34 Punkte, das Tagestief hingegen 2 588,71 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 857,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 546,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 2 157,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,770 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. 2 588,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 19,58 Prozent auf 17,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,13 Prozent auf 36,25 EUR), Flughafen Wien (+ 1,92 Prozent auf 53,00 EUR), Verbund (+ 0,93 Prozent auf 65,20 EUR) und FACC (+ 0,57 Prozent auf 14,16 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil voestalpine (-7,88 Prozent auf 39,06 EUR), Wolford (-6,58 Prozent auf 2,84 EUR), Warimpex (-5,54 Prozent auf 0,46 EUR), DO (-5,08 Prozent auf 171,80 EUR) und Polytec (-4,05 Prozent auf 3,55 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 871 480 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 36,894 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AG

mehr Analysen
03.03.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
03.03.26 Erste Group Bank verkaufen Baader Bank
27.02.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.02.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 66,45 -2,42% Andritz AG
DO & CO 171,80 -5,08% DO & CO
Erste Group Bank AG 94,05 -1,00% Erste Group Bank AG
FACC AG 14,16 0,57% FACC AG
Flughafen Wien AG 53,00 1,92% Flughafen Wien AG
Marinomed Biotech AG 17,10 19,58% Marinomed Biotech AG
OMV AG 57,75 0,52% OMV AG
Polytec 3,55 -4,05% Polytec
Raiffeisen 36,82 -1,23% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 36,25 3,13% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 65,20 0,93% Verbund AG
voestalpine AG 39,06 -7,88% voestalpine AG
Warimpex 0,46 -5,54% Warimpex
Wolford AG 2,84 -6,58% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 637,70 -1,80%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen