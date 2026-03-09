Verluste in Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Schlussendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,80 Prozent leichter bei 2 637,70 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,120 Prozent stärker bei 2 689,34 Punkten in den Handel, nach 2 686,13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 689,34 Punkte, das Tagestief hingegen 2 588,71 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 857,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 546,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 2 157,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,770 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. 2 588,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 19,58 Prozent auf 17,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,13 Prozent auf 36,25 EUR), Flughafen Wien (+ 1,92 Prozent auf 53,00 EUR), Verbund (+ 0,93 Prozent auf 65,20 EUR) und FACC (+ 0,57 Prozent auf 14,16 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil voestalpine (-7,88 Prozent auf 39,06 EUR), Wolford (-6,58 Prozent auf 2,84 EUR), Warimpex (-5,54 Prozent auf 0,46 EUR), DO (-5,08 Prozent auf 171,80 EUR) und Polytec (-4,05 Prozent auf 3,55 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 871 480 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 36,894 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at