Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Index-Bewegung
|
09.03.2026 17:58:49
Verluste in Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Montagshandels im Minus
Schlussendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,80 Prozent leichter bei 2 637,70 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,120 Prozent stärker bei 2 689,34 Punkten in den Handel, nach 2 686,13 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 689,34 Punkte, das Tagestief hingegen 2 588,71 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 857,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 546,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 2 157,42 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,770 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 907,38 Punkten. 2 588,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 19,58 Prozent auf 17,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,13 Prozent auf 36,25 EUR), Flughafen Wien (+ 1,92 Prozent auf 53,00 EUR), Verbund (+ 0,93 Prozent auf 65,20 EUR) und FACC (+ 0,57 Prozent auf 14,16 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil voestalpine (-7,88 Prozent auf 39,06 EUR), Wolford (-6,58 Prozent auf 2,84 EUR), Warimpex (-5,54 Prozent auf 0,46 EUR), DO (-5,08 Prozent auf 171,80 EUR) und Polytec (-4,05 Prozent auf 3,55 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 871 480 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 36,894 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Erste Group Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|27.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|66,45
|-2,42%
|DO & CO
|171,80
|-5,08%
|Erste Group Bank AG
|94,05
|-1,00%
|FACC AG
|14,16
|0,57%
|Flughafen Wien AG
|53,00
|1,92%
|Marinomed Biotech AG
|17,10
|19,58%
|OMV AG
|57,75
|0,52%
|Polytec
|3,55
|-4,05%
|Raiffeisen
|36,82
|-1,23%
|Schoeller-Bleckmann
|36,25
|3,13%
|Verbund AG
|65,20
|0,93%
|voestalpine AG
|39,06
|-7,88%
|Warimpex
|0,46
|-5,54%
|Wolford AG
|2,84
|-6,58%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 637,70
|-1,80%
