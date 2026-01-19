Verluste in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Morgen.

Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 1,08 Prozent leichter bei 2 686,98 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,180 Prozent tiefer bei 2 711,38 Punkten, nach 2 716,26 Punkten am Vortag.

Bei 2 678,56 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 711,38 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 19.12.2025, wurde der ATX Prime mit 2 596,64 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 287,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, einen Stand von 1 885,13 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,08 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 720,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 654,40 Zähler.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 1,01 Prozent auf 6,02 EUR), UBM Development (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR), Telekom Austria (+ 0,69 Prozent auf 8,72 EUR), Flughafen Wien (+ 0,36 Prozent auf 55,20 EUR) und Semperit (+ 0,15 Prozent auf 13,36 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Addiko Bank (-11,15 Prozent auf 23,10 EUR), Marinomed Biotech (-5,32 Prozent auf 17,80 EUR), Polytec (-4,63 Prozent auf 3,71 EUR), Frequentis (-4,16 Prozent auf 78,40 EUR) und AT S (AT&S) (-3,55 Prozent auf 35,30 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 61 995 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,739 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

