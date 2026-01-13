Wienerberger Aktie

Wienerberger

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

ATX Prime-Kursentwicklung 13.01.2026 15:59:12

Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich nachmittags leichter

Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich nachmittags leichter

Anleger in Wien treten am Dienstag den Rückzug an.

Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr 0,42 Prozent auf 2 689,99 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 2 701,52 Punkte an der Kurstafel, nach 2 701,37 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 705,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 688,90 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 536,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 360,28 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 1 827,00 Punkten.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 4,07 Prozent auf 3,58 EUR), Rosenbauer (+ 1,89 Prozent auf 48,50 EUR), Frequentis (+ 1,47 Prozent auf 82,80 EUR), FACC (+ 0,88 Prozent auf 11,52 EUR) und AMAG (+ 0,82 Prozent auf 24,50 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Vienna Insurance (-3,27 Prozent auf 65,00 EUR), Wienerberger (-3,23 Prozent auf 28,80 EUR), Warimpex (-2,33 Prozent auf 0,50 EUR), Verbund (-2,13 Prozent auf 61,95 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,71 Prozent auf 91,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 159 896 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,001 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Polytec-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 8,93 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

