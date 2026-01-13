Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX Prime-Kursentwicklung
|
13.01.2026 15:59:12
Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich nachmittags leichter
Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr 0,42 Prozent auf 2 689,99 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 2 701,52 Punkte an der Kurstafel, nach 2 701,37 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 705,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 688,90 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 536,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 360,28 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 1 827,00 Punkten.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 4,07 Prozent auf 3,58 EUR), Rosenbauer (+ 1,89 Prozent auf 48,50 EUR), Frequentis (+ 1,47 Prozent auf 82,80 EUR), FACC (+ 0,88 Prozent auf 11,52 EUR) und AMAG (+ 0,82 Prozent auf 24,50 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Vienna Insurance (-3,27 Prozent auf 65,00 EUR), Wienerberger (-3,23 Prozent auf 28,80 EUR), Warimpex (-2,33 Prozent auf 0,50 EUR), Verbund (-2,13 Prozent auf 61,95 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,71 Prozent auf 91,80 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 159 896 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,001 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Die Polytec-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 8,93 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
13.01.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
13.01.26
|Handel in Wien: ATX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime leichter (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in Wien: Das macht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
13.01.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zuversicht in Wien: Zum Start Gewinne im ATX (finanzen.at)