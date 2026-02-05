BAWAG Aktie

Kursentwicklung im Fokus 05.02.2026 17:59:10

Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich leichter

So bewegte sich der ATX Prime am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

So bewegte sich der ATX Prime am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Donnerstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 1,81 Prozent schwächer bei 2 801,53 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent schwächer bei 2 853,14 Punkten, nach 2 853,22 Punkten am Vortag.

Bei 2 791,29 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 853,14 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0,809 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 679,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 378,15 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, lag der ATX Prime bei 1 897,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,39 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 855,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Punkten.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Semperit (+ 3,82 Prozent auf 13,06 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,71 Prozent auf 5,96 EUR), Rosenbauer (+ 1,69 Prozent auf 48,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,42 Prozent auf 17,90 EUR) und voestalpine (+ 1,30 Prozent auf 42,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Raiffeisen (-5,16 Prozent auf 41,52 EUR), Warimpex (-3,54 Prozent auf 0,49 EUR), Verbund (-2,94 Prozent auf 59,40 EUR), BAWAG (-2,88 Prozent auf 135,10 EUR) und OMV (-2,55 Prozent auf 51,60 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 495 959 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 43,030 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Raiffeisen

Analysen zu Raiffeisen

06.02.26 Raiffeisen add Baader Bank
03.02.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
03.02.26 Raiffeisen Barclays Capital
26.01.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
23.01.26 Raiffeisen Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

BAWAG 136,20 0,81% BAWAG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 16,05 0,31% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 107,00 1,13% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,10 0,69% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 6,00 0,67% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 17,60 -1,68% Marinomed Biotech AG
OMV AG 52,15 1,07% OMV AG
Raiffeisen 42,02 1,20% Raiffeisen
Rosenbauer 47,20 -1,67% Rosenbauer
Semperit AG Holding 13,16 0,77% Semperit AG Holding
Verbund AG 61,45 3,45% Verbund AG
voestalpine AG 42,70 1,67% voestalpine AG
Warimpex 0,51 3,67% Warimpex

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 813,77 0,44%

