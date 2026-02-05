BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Kursentwicklung im Fokus
|
05.02.2026 17:59:10
Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich leichter
Am Donnerstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 1,81 Prozent schwächer bei 2 801,53 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent schwächer bei 2 853,14 Punkten, nach 2 853,22 Punkten am Vortag.
Bei 2 791,29 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 853,14 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0,809 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 679,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 378,15 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, lag der ATX Prime bei 1 897,17 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,39 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 855,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Punkten.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Semperit (+ 3,82 Prozent auf 13,06 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,71 Prozent auf 5,96 EUR), Rosenbauer (+ 1,69 Prozent auf 48,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,42 Prozent auf 17,90 EUR) und voestalpine (+ 1,30 Prozent auf 42,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Raiffeisen (-5,16 Prozent auf 41,52 EUR), Warimpex (-3,54 Prozent auf 0,49 EUR), Verbund (-2,94 Prozent auf 59,40 EUR), BAWAG (-2,88 Prozent auf 135,10 EUR) und OMV (-2,55 Prozent auf 51,60 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 495 959 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 43,030 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Raiffeisen
|
06.02.26
|Gewinne in Wien: Schlussendlich Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Wien: ATX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Wien: ATX verbucht am Freitagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Wien: ATX Prime schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Wien: ATX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Wien in Rot: ATX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
05.02.26
|Minuszeichen in Wien: ATX am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|29.06.23
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|07.12.22
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|BAWAG
|136,20
|0,81%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|16,05
|0,31%
|Erste Group Bank AG
|107,00
|1,13%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,10
|0,69%
|Kapsch TrafficCom AG
|6,00
|0,67%
|Marinomed Biotech AG
|17,60
|-1,68%
|OMV AG
|52,15
|1,07%
|Raiffeisen
|42,02
|1,20%
|Rosenbauer
|47,20
|-1,67%
|Semperit AG Holding
|13,16
|0,77%
|Verbund AG
|61,45
|3,45%
|voestalpine AG
|42,70
|1,67%
|Warimpex
|0,51
|3,67%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 813,77
|0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.