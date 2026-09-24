Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Am Donnerstagabend zogen sich die Anleger in Wien zurück.

Schlussendlich verlor der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,29 Prozent auf 3 372,68 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3 382,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 382,60 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 359,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 404,09 Einheiten.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 1,31 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 254,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 179,50 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 314,75 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 26,88 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 434,00 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 4,18 Prozent auf 64,80 EUR), Polytec (+ 3,13 Prozent auf 5,28 EUR), Semperit (+ 2,98 Prozent auf 19,00 EUR), OMV (+ 2,88 Prozent auf 73,30 EUR) und FACC (+ 1,95 Prozent auf 15,70 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-4,88 Prozent auf 195,00 EUR), Wienerberger (-3,46 Prozent auf 17,04 EUR), Andritz (-2,22 Prozent auf 83,80 EUR), Lenzing (-2,12 Prozent auf 20,75 EUR) und Raiffeisen (-1,87 Prozent auf 63,05 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 368 186 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46,925 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at