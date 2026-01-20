Rosenbauer Aktie

Index-Bewegung 20.01.2026 09:28:58

Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Das macht der ATX Prime heute.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,74 Prozent schwächer bei 2 680,79 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,027 Prozent schwächer bei 2 700,16 Punkten in den Handel, nach 2 700,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2 700,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 679,13 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 2 596,64 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 2 305,83 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 20.01.2025, einen Wert von 1 894,78 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,851 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 720,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 654,40 Zähler.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Polytec (+ 1,32 Prozent auf 3,85 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,10 Prozent auf 3,69 EUR), Lenzing (+ 0,20 Prozent auf 25,40 EUR), Rosenbauer (+ 0,00 Prozent auf 46,90 EUR) und Warimpex (+ 0,00 Prozent auf 0,51 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-5,53 Prozent auf 17,95 EUR), Wolford (-4,76 Prozent auf 2,80 EUR), Addiko Bank (-4,26 Prozent auf 24,70 EUR), Palfinger (-1,82 Prozent auf 35,15 EUR) und DO (-1,64 Prozent auf 198,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 054 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,739 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rosenbauer

