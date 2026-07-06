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Index im Fokus 06.07.2026 12:26:33

Verluste in Wien: ATX Prime sackt mittags ab

Verluste in Wien: ATX Prime sackt mittags ab

Aktueller Marktbericht zum ATX Prime.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,93 Prozent auf 3 197,89 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 227,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3 227,82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 231,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 195,19 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, stand der ATX Prime bei 3 004,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 706,98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 203,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,30 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,35 Prozent auf 29,95 EUR), Palfinger (+ 1,22 Prozent auf 33,20 EUR), FACC (+ 0,95 Prozent auf 19,22 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,78 Prozent auf 18,14 EUR) und Frequentis (+ 0,48 Prozent auf 63,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-6,96 Prozent auf 188,40 EUR), Wolford (-3,48 Prozent auf 2,22 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,17 Prozent auf 4,97 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,91 Prozent auf 77,20 EUR) und ZUMTOBEL (-1,76 Prozent auf 3,91 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 58 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,910 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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OMV AG 56,70 0,18% OMV AG
Palfinger AG 33,20 1,22% Palfinger AG
Schoeller-Bleckmann 29,95 1,35% Schoeller-Bleckmann
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Wolford AG 2,22 -3,48% Wolford AG
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