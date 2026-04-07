Verluste in Wien: ATX Prime schwächelt am Dienstagnachmittag

Am zweiten Tag der Woche agieren die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,15 Prozent schwächer bei 2 702,86 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,010 Prozent auf 2 706,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2 706,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 701,95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 744,07 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 2 686,13 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bei 2 689,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, lag der ATX Prime noch bei 1 825,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,68 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AMAG (+ 0,74 Prozent auf 27,20 EUR), CPI Europe (+ 0,57 Prozent auf 15,88 EUR), Palfinger (+ 0,44 Prozent auf 34,35 EUR), Österreichische Post (+ 0,43 Prozent auf 35,15 EUR) und Raiffeisen (+ 0,32 Prozent auf 37,64 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Lenzing (-4,34 Prozent auf 22,05 EUR), Frequentis (-3,60 Prozent auf 75,00 EUR), Wolford (-3,45 Prozent auf 2,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,40 Prozent auf 5,12 EUR) und Polytec (-2,81 Prozent auf 3,46 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 191 349 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,549 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at