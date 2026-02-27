Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|ATX Prime-Kursverlauf
|
27.02.2026 15:58:47
Verluste in Wien: ATX Prime verbucht am Freitagnachmittag Abschläge
Um 15:41 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,09 Prozent leichter bei 2 835,32 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,027 Prozent auf 2 867,38 Punkte an der Kurstafel, nach 2 866,62 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 873,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 834,84 Zählern.
ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 1,74 Prozent nach. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 27.01.2026, bei 2 788,18 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 27.11.2025, einen Stand von 2 479,43 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 2 104,90 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,66 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 2,67 Prozent auf 15,40 EUR), EVN (+ 2,07 Prozent auf 29,60 EUR), Semperit (+ 1,98 Prozent auf 13,36 EUR), CA Immobilien (+ 1,92 Prozent auf 26,50 EUR) und Verbund (+ 1,86 Prozent auf 60,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-3,55 Prozent auf 17,65 EUR), Wolford (-3,29 Prozent auf 2,94 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,99 Prozent auf 35,65 EUR), Raiffeisen (-2,99 Prozent auf 41,54 EUR) und Erste Group Bank (-2,90 Prozent auf 100,60 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die FACC-Aktie aufweisen. 218 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 40,739 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Warimpex-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
