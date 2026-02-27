Wolford Aktie

Wolford für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Kursverlauf 27.02.2026 15:58:47

Verluste in Wien: ATX Prime verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Verluste in Wien: ATX Prime verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Der ATX Prime verzeichnet am Freitag Verluste.

Um 15:41 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,09 Prozent leichter bei 2 835,32 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,027 Prozent auf 2 867,38 Punkte an der Kurstafel, nach 2 866,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 873,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 834,84 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 1,74 Prozent nach. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 27.01.2026, bei 2 788,18 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 27.11.2025, einen Stand von 2 479,43 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 2 104,90 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,66 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 2,67 Prozent auf 15,40 EUR), EVN (+ 2,07 Prozent auf 29,60 EUR), Semperit (+ 1,98 Prozent auf 13,36 EUR), CA Immobilien (+ 1,92 Prozent auf 26,50 EUR) und Verbund (+ 1,86 Prozent auf 60,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-3,55 Prozent auf 17,65 EUR), Wolford (-3,29 Prozent auf 2,94 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,99 Prozent auf 35,65 EUR), Raiffeisen (-2,99 Prozent auf 41,54 EUR) und Erste Group Bank (-2,90 Prozent auf 100,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die FACC-Aktie aufweisen. 218 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 40,739 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Warimpex-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wolford AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Schoeller-Bleckmann

mehr Analysen
25.02.26 Schoeller-Bleckmann Erste Group Bank
23.01.26 Schoeller-Bleckmann buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Schoeller-Bleckmann accumulate Erste Group Bank
16.09.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
26.08.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 73,55 -0,27% Andritz AG
CA Immobilien 26,40 1,54% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 100,70 -2,80% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,60 2,07% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 15,66 4,40% FACC AG
Marinomed Biotech AG 17,65 -3,55% Marinomed Biotech AG
OMV AG 54,80 -0,90% OMV AG
Raiffeisen 42,26 -1,31% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 35,55 -3,27% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 13,46 2,75% Semperit AG Holding
Verbund AG 60,30 2,20% Verbund AG
Warimpex 0,48 -2,66% Warimpex
Wolford AG 2,94 -3,29% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 840,18 -0,92%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
18:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen