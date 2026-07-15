Verluste in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Verluste

Der ATX Prime zeigte sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Der ATX Prime fiel im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,47 Prozent auf 3 183,43 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 3 198,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 198,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 176,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 202,81 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der ATX Prime bereits um 0,079 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 162,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, notierte der ATX Prime bei 2 910,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 242,73 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 19,76 Prozent zu Buche. Bei 3 243,92 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Wienerberger (+ 3,84 Prozent auf 22,74 EUR), Semperit (+ 3,33 Prozent auf 15,50 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,87 Prozent auf 8,95 EUR), STRABAG SE (+ 2,75 Prozent auf 85,80 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 2,46 Prozent auf 79,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Raiffeisen (-3,23 Prozent auf 55,40 EUR), Vienna Insurance (-2,70 Prozent auf 64,90 EUR), Verbund (-2,61 Prozent auf 57,90 EUR), Polytec (-2,35 Prozent auf 4,58 EUR) und AT S (AT&S) (-2,17 Prozent auf 180,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 383 380 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 45,133 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Mit 7,37 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at