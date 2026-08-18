Verluste in Wien: ATX Prime zum Handelsende leichter

Am Dienstag ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,92 Prozent auf 3 268,68 Punkte nach unten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,032 Prozent auf 3 297,95 Punkte an der Kurstafel, nach 3 299,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 262,78 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 303,49 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3 136,85 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, stand der ATX Prime bei 2 905,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 390,00 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 22,97 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 4,17 Prozent auf 5,00 EUR), Vienna Insurance (+ 3,17 Prozent auf 71,50 EUR), OMV (+ 2,19 Prozent auf 67,55 EUR), EVN (+ 2,15 Prozent auf 28,50 EUR) und Addiko Bank (+ 1,99 Prozent auf 25,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-14,17 Prozent auf 149,00 EUR), FACC (-3,46 Prozent auf 16,76 EUR), Rosenbauer (-2,85 Prozent auf 61,40 EUR), Wienerberger (-2,14 Prozent auf 19,65 EUR) und Polytec (-1,97 Prozent auf 4,98 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 565 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 47,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,47 zu Buche schlagen. Mit 6,88 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at