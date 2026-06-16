Verluste in Wien: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels schwächer

Der ATX Prime fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstag in die Verlustzone.

Am Dienstag fällt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,02 Prozent auf 3 161,94 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,013 Prozent auf 3 162,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3 162,58 Punkten am Vortag.

Bei 3 170,43 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 149,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 898,02 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 2 634,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 209,50 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 18,95 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 174,80 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit DO (+ 2,07 Prozent auf 222,00 EUR), Flughafen Wien (+ 2,04 Prozent auf 49,90 EUR), BAWAG (+ 1,33) Prozent auf 167,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,25 Prozent auf 64,60 EUR) und FACC (+ 1,16 Prozent auf 17,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-6,19 Prozent auf 197,00 EUR), Wolford (-5,93 Prozent auf 2,54 EUR), voestalpine (-1,69 Prozent auf 46,52 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,45 Prozent auf 5,42 EUR) und OMV (-1,08 Prozent auf 55,10 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 51 911 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,336 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at