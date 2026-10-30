Warimpex Aktie
WKN: 82720 / ISIN: AT0000827209
|ATX Prime-Performance im Blick
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30.10.2026 09:28:47
Verluste in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels in Rot
Am Freitag verbucht der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,41 Prozent auf 3 164,71 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 177,79 Punkten in den Handel, nach 3 177,79 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 185,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 157,43 Zählern.
ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,69 Prozent nach oben. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 30.09.2026, mit 3 362,81 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 179,69 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 30.10.2025, einen Stand von 2 364,71 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 19,06 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 5,12 Prozent auf 17,45 EUR), Polytec (+ 2,04 Prozent auf 5,00 EUR), Erste Group Bank (+ 1,86 Prozent auf 109,40 EUR), AMAG (+ 1,64 Prozent auf 30,90 EUR) und DO (+ 1,21 Prozent auf 209,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-13,29 Prozent auf 134,40 EUR), Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-4,61 Prozent auf 0,46 EUR), voestalpine (-2,36 Prozent auf 41,44 EUR) und FACC (-2,17 Prozent auf 13,54 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 41 620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 41,720 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,34 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|16.10.19
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|Raiffeisen Centrobank AG
|09.05.19
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|06.06.17
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|28.02.17
|Warimpex neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|30,80
|1,32%
|AT & S (AT&S)
|134,40
|-13,29%
|DO & CO
|208,50
|0,97%
|Erste Group Bank AG
|108,40
|0,93%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,95
|-0,66%
|FACC AG
|13,40
|-3,18%
|OMV AG
|76,15
|3,04%
|Polytec
|4,90
|0,00%
|Semperit AG Holding
|17,15
|3,31%
|voestalpine AG
|41,30
|-2,69%
|Warimpex
|0,47
|-1,47%
|Wolford AG
|2,18
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 152,39
|-0,80%
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