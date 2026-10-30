Warimpex Aktie

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WKN: 82720 / ISIN: AT0000827209

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ATX Prime-Performance im Blick 30.10.2026 09:28:47

Verluste in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels in Rot

Verluste in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels in Rot

Der ATX Prime setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag verbucht der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,41 Prozent auf 3 164,71 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 177,79 Punkten in den Handel, nach 3 177,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 185,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 157,43 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,69 Prozent nach oben. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 30.09.2026, mit 3 362,81 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3 179,69 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 30.10.2025, einen Stand von 2 364,71 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 19,06 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 5,12 Prozent auf 17,45 EUR), Polytec (+ 2,04 Prozent auf 5,00 EUR), Erste Group Bank (+ 1,86 Prozent auf 109,40 EUR), AMAG (+ 1,64 Prozent auf 30,90 EUR) und DO (+ 1,21 Prozent auf 209,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-13,29 Prozent auf 134,40 EUR), Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-4,61 Prozent auf 0,46 EUR), voestalpine (-2,36 Prozent auf 41,44 EUR) und FACC (-2,17 Prozent auf 13,54 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 41 620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 41,720 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,34 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AMAG 30,80 1,32% AMAG
AT & S (AT&S) 134,40 -13,29% AT & S (AT&S)
DO & CO 208,50 0,97% DO & CO
Erste Group Bank AG 108,40 0,93% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,95 -0,66% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 13,40 -3,18% FACC AG
OMV AG 76,15 3,04% OMV AG
Polytec 4,90 0,00% Polytec
Semperit AG Holding 17,15 3,31% Semperit AG Holding
voestalpine AG 41,30 -2,69% voestalpine AG
Warimpex 0,47 -1,47% Warimpex
Wolford AG 2,18 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 152,39 -0,80%

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