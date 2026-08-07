Verluste in Wien: ATX Prime zum Start in Rot

Der ATX Prime kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,37 Prozent leichter bei 3 309,19 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3 319,70 Zählern und damit 0,051 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 321,41 Punkte).

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 324,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 309,19 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 3,95 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 191,43 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 938,23 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Wert von 2 328,48 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 24,49 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 0,52 Prozent auf 77,00 EUR), voestalpine (+ 0,47 Prozent auf 47,34 EUR), STRABAG SE (+ 0,46 Prozent auf 86,80 EUR), Palfinger (+ 0,33 Prozent auf 30,30 EUR) und CA Immobilien (+ 0,21 Prozent auf 24,35 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-6,40 Prozent auf 2,34 EUR), AT S (AT&S) (-2,71 Prozent auf 143,80 EUR), Flughafen Wien (-1,95 Prozent auf 50,40 EUR), Lenzing (-1,24 Prozent auf 23,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,22 Prozent auf 28,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 16 398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 47,041 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,40 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at