Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|ATX-Entwicklung
|
01.10.2026 17:58:52
Verluste in Wien: ATX schlussendlich mit Abgaben
Am Donnerstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse schlussendlich 2,59 Prozent schwächer bei 6 678,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 196,271 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,085 Prozent schwächer bei 6 850,14 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 856,00 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 6 678,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 850,14 Punkten.
ATX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 3,84 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 01.09.2026, den Stand von 6 758,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der ATX bei 6 386,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4 699,72 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24,79 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 0,75 Prozent auf 202,00 EUR), DO (-0,11 Prozent auf 187,20 EUR), CA Immobilien (-0,92 Prozent auf 21,60 EUR), OMV (-1,05 Prozent auf 70,65 EUR) und Österreichische Post (-1,13 Prozent auf 30,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-6,25 Prozent auf 19,50 EUR), Raiffeisen (-5,64 Prozent auf 58,60 EUR), Erste Group Bank (-4,54 Prozent auf 115,60 EUR), Palfinger (-3,28 Prozent auf 26,55 EUR) und voestalpine (-3,27 Prozent auf 43,74 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 555 046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 47,818 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,39 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lenzing AG
|
09:28
|Freundlicher Handel: ATX Prime beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Lenzing zapft Kapitalmarkt an - Aktie kräftig im Minus (APA)
|
01.10.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.10.26
|Verluste in Wien: ATX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: ATX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
01.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Lenzing AG
|08:48
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|213,00
|5,45%
|CA Immobilien
|21,50
|-0,46%
|DO & CO
|190,00
|1,50%
|Erste Group Bank AG
|115,20
|-0,35%
|Lenzing AG
|13,78
|-29,33%
|OMV AG
|70,45
|-0,28%
|Österreichische Post AG
|30,75
|0,82%
|Palfinger AG
|26,25
|-1,13%
|Raiffeisen
|58,25
|-0,60%
|voestalpine AG
|44,06
|0,73%
|Wienerberger AG
|16,62
|0,54%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 696,94
|0,28%