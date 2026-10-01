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ATX-Entwicklung 01.10.2026 17:58:52

Verluste in Wien: ATX schlussendlich mit Abgaben

Verluste in Wien: ATX schlussendlich mit Abgaben

Der ATX verlor letztendlich an Boden.

Am Donnerstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse schlussendlich 2,59 Prozent schwächer bei 6 678,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 196,271 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,085 Prozent schwächer bei 6 850,14 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 856,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 678,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 850,14 Punkten.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 3,84 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 01.09.2026, den Stand von 6 758,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der ATX bei 6 386,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4 699,72 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24,79 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 0,75 Prozent auf 202,00 EUR), DO (-0,11 Prozent auf 187,20 EUR), CA Immobilien (-0,92 Prozent auf 21,60 EUR), OMV (-1,05 Prozent auf 70,65 EUR) und Österreichische Post (-1,13 Prozent auf 30,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-6,25 Prozent auf 19,50 EUR), Raiffeisen (-5,64 Prozent auf 58,60 EUR), Erste Group Bank (-4,54 Prozent auf 115,60 EUR), Palfinger (-3,28 Prozent auf 26,55 EUR) und voestalpine (-3,27 Prozent auf 43,74 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 555 046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 47,818 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,39 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 213,00 5,45% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,50 -0,46% CA Immobilien
DO & CO 190,00 1,50% DO & CO
Erste Group Bank AG 115,20 -0,35% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 13,78 -29,33% Lenzing AG
OMV AG 70,45 -0,28% OMV AG
Österreichische Post AG 30,75 0,82% Österreichische Post AG
Palfinger AG 26,25 -1,13% Palfinger AG
Raiffeisen 58,25 -0,60% Raiffeisen
voestalpine AG 44,06 0,73% voestalpine AG
Wienerberger AG 16,62 0,54% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 696,94 0,28%

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