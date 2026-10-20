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Kursentwicklung im Fokus 20.10.2026 09:28:50

Verluste in Wien: ATX schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Verluste in Wien: ATX schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Der ATX gibt am Dienstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,78 Prozent tiefer bei 6 455,97 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 187,261 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,002 Prozent auf 6 506,39 Punkte an der Kurstafel, nach 6 506,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 506,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 455,97 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 6 798,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 396,80 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Stand von 4 612,70 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit CA Immobilien (+ 0,48 Prozent auf 21,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,15 Prozent auf 65,60 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 10,52 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,10 EUR) und Verbund (+ 0,00 Prozent auf 66,10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-3,94 Prozent auf 165,60 EUR), STRABAG SE (-2,16 Prozent auf 99,60 EUR), Palfinger (-1,29 Prozent auf 26,75 EUR), Andritz (-1,00 Prozent auf 78,90 EUR) und Erste Group Bank (-0,91 Prozent auf 109,30 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13 464 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,768 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Andritz AG 80,00 0,38% Andritz AG
AT & S (AT&S) 160,80 -6,73% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,55 2,86% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 108,70 -1,45% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,10 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 10,50 -0,19% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 65,60 0,15% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 73,65 -1,01% OMV AG
Österreichische Post AG 30,95 -0,48% Österreichische Post AG
Palfinger AG 27,05 -0,18% Palfinger AG
STRABAG SE 101,40 -0,39% STRABAG SE
Verbund AG 65,55 -0,83% Verbund AG
Wienerberger AG 16,19 0,56% Wienerberger AG

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ATX 6 452,99 -0,82%

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