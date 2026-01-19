ATX
Verluste in Wien: ATX startet mit Verlusten
Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr 1,19 Prozent auf 5 405,45 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 159,599 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,195 Prozent auf 5 459,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5 470,33 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 387,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 459,65 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 19.12.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 234,55 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 4 578,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 780,50 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,00 Prozent aufwärts. Bei 5 477,42 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 343,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 0,00 Prozent auf 38,76 EUR), OMV (-0,29 Prozent auf 48,96 EUR), Vienna Insurance (-0,30 Prozent auf 66,40 EUR), Lenzing (-0,39 Prozent auf 25,45 EUR) und CA Immobilien (-0,48 Prozent auf 24,74 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-3,55 Prozent auf 35,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,26 Prozent auf 31,15 EUR), Wienerberger (-3,00 Prozent auf 27,76 EUR), Raiffeisen (-2,30 Prozent auf 36,58 EUR) und DO (-1,94 Prozent auf 202,00 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 61 995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 40,739 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
KGV und Dividende der ATX-Werte
Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
