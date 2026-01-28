DO Aktie
Verluste in Wien: ATX verbucht am Mittwochmittag Verluste
Um 12:08 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,48 Prozent schwächer bei 5 592,95 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 160,622 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 619,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 619,76 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 592,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 642,81 Punkten.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 1,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der ATX bei 5 247,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, lag der ATX noch bei 4 682,31 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 3 795,03 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,51 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 642,81 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell PORR (+ 1,88 Prozent auf 35,30 EUR), OMV (+ 1,01 Prozent auf 49,96 EUR), Raiffeisen (+ 0,82 Prozent auf 41,70 EUR), CA Immobilien (+ 0,32 Prozent auf 24,92 EUR) und Andritz (+ 0,28 Prozent auf 72,35 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil STRABAG SE (-2,22 Prozent auf 88,00 EUR), voestalpine (-2,04 Prozent auf 39,36 EUR), DO (-1,78 Prozent auf 198,40 EUR), AT S (AT&S) (-1,60 Prozent auf 40,00 EUR) und EVN (-1,56 Prozent auf 28,40 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 134 266 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,981 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent an der Spitze im Index.
Analysen zu DO & CO
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.25
|DO accumulate
|Erste Group Bank
