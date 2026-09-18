Verluste in Wien: ATX verliert zum Start des Freitagshandels

Der ATX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Freitag geht es im ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,10 Prozent auf 6 858,18 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 192,580 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,019 Prozent leichter bei 6 863,69 Punkten in den Handel, nach 6 865,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 6 873,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 846,40 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,449 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Wert von 6 642,38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der ATX einen Wert von 6 527,41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, notierte der ATX bei 4 635,87 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 28,15 Prozent aufwärts. 6 914,35 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 2,13 Prozent auf 62,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,96 Prozent auf 168,80 EUR), Palfinger (+ 0,49 Prozent auf 30,60 EUR), STRABAG SE (+ 0,19 Prozent auf 107,60 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 71,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Wienerberger (-1,23 Prozent auf 17,71 EUR), CA Immobilien (-1,10 Prozent auf 22,50 EUR), PORR (-1,09 Prozent auf 36,15 EUR), UNIQA Insurance (-0,75 Prozent auf 18,60 EUR) und EVN (-0,68 Prozent auf 29,00 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 33 715 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 45,915 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at