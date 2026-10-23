Verluste in Wien: ATX zeigt sich nachmittags leichter

Mit dem ATX geht es am Freitag abwärts.

Um 15:40 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,91 Prozent auf 6 206,95 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 188,409 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,013 Prozent auf 6 263,13 Punkte an der Kurstafel, nach 6 263,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 6 323,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 198,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 5,34 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 23.09.2026, den Wert von 6 908,28 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Stand von 6 459,21 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 4 670,13 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,98 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7 043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 1,93 Prozent auf 73,95 EUR), Verbund (+ 1,56 Prozent auf 68,15 EUR), Wienerberger (+ 1,05 Prozent auf 16,42 EUR), Österreichische Post (+ 0,97 Prozent auf 31,25 EUR) und CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Raiffeisen (-4,04 Prozent auf 53,50 EUR), UNIQA Insurance (-2,11 Prozent auf 16,68 EUR), Erste Group Bank (-1,62 Prozent auf 103,00 EUR), BAWAG (-1,43 Prozent auf 151,70 EUR) und AT S (AT&S) (-1,42 Prozent auf 138,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 201 830 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,351 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at