ATX-Performance im Fokus 05.03.2026 09:29:17

Verluste in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der ATX bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,53 Prozent tiefer bei 5 486,84 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 158,753 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,048 Prozent auf 5 518,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5 515,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 526,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 485,47 Punkten verzeichnete.

ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 3,71 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 05.02.2026, einen Stand von 5 637,04 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, lag der ATX bei 5 081,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, stand der ATX bei 4 240,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,52 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 314,88 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 0,81 Prozent auf 56,10 EUR), Verbund (+ 0,57 Prozent auf 62,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,30 Prozent auf 49,75 EUR), DO (+ 0,21 Prozent auf 191,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 34,80 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Andritz (-3,87 Prozent auf 68,25 EUR), CPI Europe (-1,85 Prozent auf 15,37 EUR), Vienna Insurance (-0,92 Prozent auf 64,50 EUR), voestalpine (-0,86 Prozent auf 44,02 EUR) und CA Immobilien (-0,63 Prozent auf 25,34 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 426 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,263 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,75 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
