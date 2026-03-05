Verluste in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der ATX bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,53 Prozent tiefer bei 5 486,84 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 158,753 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,048 Prozent auf 5 518,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5 515,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 526,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 485,47 Punkten verzeichnete.

ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 3,71 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 05.02.2026, einen Stand von 5 637,04 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, lag der ATX bei 5 081,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, stand der ATX bei 4 240,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,52 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 314,88 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 0,81 Prozent auf 56,10 EUR), Verbund (+ 0,57 Prozent auf 62,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,30 Prozent auf 49,75 EUR), DO (+ 0,21 Prozent auf 191,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 34,80 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Andritz (-3,87 Prozent auf 68,25 EUR), CPI Europe (-1,85 Prozent auf 15,37 EUR), Vienna Insurance (-0,92 Prozent auf 64,50 EUR), voestalpine (-0,86 Prozent auf 44,02 EUR) und CA Immobilien (-0,63 Prozent auf 25,34 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 426 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,263 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,75 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

