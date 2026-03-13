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13.03.2026 09:29:44
Verluste in Wien: ATX zum Start des Freitagshandels mit Abgaben
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,44 Prozent schwächer bei 5 271,80 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 159,437 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,031 Prozent leichter bei 5 347,33 Punkten, nach 5 348,99 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 267,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 348,62 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 2,57 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5 622,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der ATX-Kurs bei 5 103,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wurde der ATX auf 4 189,54 Punkte taxiert.
Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,49 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 202,63 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 0,35 Prozent auf 58,15 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 35,45 EUR), Verbund (-0,30 Prozent auf 65,45 EUR), CA Immobilien (-0,56 Prozent auf 24,84 EUR) und Vienna Insurance (-0,64 Prozent auf 61,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil UNIQA Insurance (-4,63 Prozent auf 14,82 EUR), voestalpine (-3,08 Prozent auf 39,66 EUR), Andritz (-2,73 Prozent auf 64,25 EUR), Erste Group Bank (-2,03 Prozent auf 91,90 EUR) und DO (-1,90 Prozent auf 175,60 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 42 178 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,428 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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