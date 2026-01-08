voestalpine Aktie

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

ATX-Performance im Fokus 08.01.2026 15:59:00

Verluste in Wien: Das macht der ATX am Donnerstagnachmittag

Der ATX verzeichnet derzeit Verluste.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,68 Prozent leichter bei 5 373,34 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 158,254 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 410,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 410,14 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 5 354,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 411,34 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,407 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Wert von 5 099,68 Punkten auf. Der ATX lag vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 4 702,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, betrug der ATX-Kurs 3 638,98 Punkte.

Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit DO (+ 1,69 Prozent auf 210,50 EUR), CA Immobilien (+ 1,54 Prozent auf 23,76 EUR), CPI Europe (+ 1,00 Prozent auf 16,10 EUR), Raiffeisen (+ 0,48 Prozent auf 37,58 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,39 Prozent auf 15,56 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-7,74 Prozent auf 32,20 EUR), Lenzing (-3,48 Prozent auf 23,55 EUR), voestalpine (-2,57 Prozent auf 38,66 EUR), PORR (-2,51 Prozent auf 32,95 EUR) und STRABAG SE (-1,55 Prozent auf 82,70 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 145 402 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 40,622 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,07 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

