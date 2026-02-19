UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

ATX aktuell 19.02.2026 16:01:51

Verluste in Wien: So bewegt sich der ATX am Donnerstagnachmittag

Verluste in Wien: So bewegt sich der ATX am Donnerstagnachmittag

Anleger in Wien treten aktuell den Rückzug an.

Um 15:44 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,96 Prozent leichter bei 5 764,78 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 164,902 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,027 Prozent leichter bei 5 818,96 Punkten, nach 5 820,55 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 755,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 822,41 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 2,53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der ATX einen Stand von 5 441,57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der ATX 4 809,19 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, lag der ATX noch bei 4 065,12 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,72 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 835,02 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 1,64 Prozent auf 55,80 EUR), CA Immobilien (+ 0,86 Prozent auf 25,66 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,56 Prozent auf 36,20 EUR), DO (+ 0,23 Prozent auf 214,50 EUR) und BAWAG (+ 0,22 Prozent auf 135,30 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil STRABAG SE (-7,49 Prozent auf 90,10 EUR), AT S (AT&S) (-2,87 Prozent auf 50,70 EUR), voestalpine (-2,70 Prozent auf 46,78 EUR), Wienerberger (-2,59 Prozent auf 30,06 EUR) und UNIQA Insurance (-1,93 Prozent auf 16,24 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 208 543 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,700 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die CPI Europe-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

