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18.08.2026 15:58:52
Verluste in Wien: So performt der ATX am Nachmittag
Am Dienstag tendiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,50 Prozent tiefer bei 6 668,14 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 187,776 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,035 Prozent auf 6 699,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6 701,69 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 711,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 637,92 Punkten.
ATX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 364,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 874,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der ATX auf 4 779,38 Punkte taxiert.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 24,60 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 780,42 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell EVN (+ 2,33 Prozent auf 28,55 EUR), Vienna Insurance (+ 2,31 Prozent auf 70,90 EUR), Lenzing (+ 1,75 Prozent auf 23,20 EUR), OMV (+ 1,66 Prozent auf 67,20 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,11 Prozent auf 18,26 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-11,06 Prozent auf 154,40 EUR), Wienerberger (-2,09 Prozent auf 19,66 EUR), Andritz (-1,48 Prozent auf 79,70 EUR), DO (-0,72 Prozent auf 206,00 EUR) und Erste Group Bank (-0,65 Prozent auf 121,50 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 362 296 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 47,624 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 6,88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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