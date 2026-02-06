Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
|ATX Prime im Fokus
|
06.02.2026 12:26:50
Verluste in Wien: So performt der ATX Prime aktuell
Um 12:09 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,21 Prozent auf 2 795,63 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,021 Prozent leichter bei 2 800,95 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 801,53 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 801,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 777,25 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,597 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 688,59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, lag der ATX Prime bei 2 369,84 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 1 959,64 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,17 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 855,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Verbund (+ 2,44 Prozent auf 60,85 EUR), FACC (+ 1,97 Prozent auf 11,38 EUR), BAWAG (+ 1,26 Prozent auf 136,80 EUR), Telekom Austria (+ 1,16 Prozent auf 9,58 EUR) und DO (+ 0,94 Prozent auf 194,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Andritz (-8,83 Prozent auf 69,20 EUR), Wolford (-5,66 Prozent auf 3,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,44 Prozent auf 95,50 EUR), Polytec (-2,59 Prozent auf 4,13 EUR) und AT S (AT&S) (-1,81 Prozent auf 48,70 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Andritz-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 131 468 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,088 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,17 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Telekom Austria AG
|
06.02.26
|Verluste in Wien: So performt der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
22.01.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwacher Handel: ATX Prime legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
19.01.26
|ATX Prime aktuell: Das macht der ATX Prime am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Telekom Austria AG
|17.10.25
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Telekom Austria buy
|Baader Bank
|18.10.23
|Telekom Austria buy
|Baader Bank
|20.07.21
|Telekom Austria kaufen
|HSBC
|03.05.21
|Telekom Austria kaufen
|HSBC
|09.10.20
|Telekom Austria kaufen
|Erste Group Bank
|31.07.17
|Telekom Austria Neutral
|Citigroup Corp.
|17.10.25
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|70,70
|-6,85%
|AT & S (AT&S)
|50,40
|1,61%
|BAWAG
|136,20
|0,81%
|DO & CO
|198,60
|3,22%
|Erste Group Bank AG
|107,00
|1,13%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,10
|0,69%
|FACC AG
|11,36
|1,79%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|96,90
|-2,02%
|OMV AG
|52,15
|1,07%
|Polytec
|4,20
|-0,94%
|Telekom Austria AG
|9,52
|0,53%
|Verbund AG
|61,45
|3,45%
|Warimpex
|0,51
|3,67%
|Wolford AG
|3,00
|-5,66%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 813,77
|0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.