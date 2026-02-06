Telekom Austria Aktie

Telekom Austria für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008

ATX Prime im Fokus 06.02.2026 12:26:50

Verluste in Wien: So performt der ATX Prime aktuell

Verluste in Wien: So performt der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.

Um 12:09 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,21 Prozent auf 2 795,63 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,021 Prozent leichter bei 2 800,95 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 801,53 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 801,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 777,25 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,597 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 688,59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, lag der ATX Prime bei 2 369,84 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 1 959,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,17 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 855,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Verbund (+ 2,44 Prozent auf 60,85 EUR), FACC (+ 1,97 Prozent auf 11,38 EUR), BAWAG (+ 1,26 Prozent auf 136,80 EUR), Telekom Austria (+ 1,16 Prozent auf 9,58 EUR) und DO (+ 0,94 Prozent auf 194,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Andritz (-8,83 Prozent auf 69,20 EUR), Wolford (-5,66 Prozent auf 3,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,44 Prozent auf 95,50 EUR), Polytec (-2,59 Prozent auf 4,13 EUR) und AT S (AT&S) (-1,81 Prozent auf 48,70 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Andritz-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 131 468 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,088 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,17 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Telekom Austria AG

Analysen zu Telekom Austria AG

17.10.25 Telekom Austria neutral Deutsche Bank AG
05.08.25 Telekom Austria neutral Deutsche Bank AG
18.07.25 Telekom Austria Hold Deutsche Bank AG
19.06.25 Telekom Austria Hold Deutsche Bank AG
19.06.25 Telekom Austria Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 70,70 -6,85% Andritz AG
AT & S (AT&S) 50,40 1,61% AT & S (AT&S)
BAWAG 136,20 0,81% BAWAG
DO & CO 198,60 3,22% DO & CO
Erste Group Bank AG 107,00 1,13% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,10 0,69% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 11,36 1,79% FACC AG
Mayr-Melnhof Karton AG 96,90 -2,02% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 52,15 1,07% OMV AG
Polytec 4,20 -0,94% Polytec
Telekom Austria AG 9,52 0,53% Telekom Austria AG
Verbund AG 61,45 3,45% Verbund AG
Warimpex 0,51 3,67% Warimpex
Wolford AG 3,00 -5,66% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 813,77 0,44%

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

