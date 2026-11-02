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02.11.2026 15:58:46
Verluste in Wien: So steht der ATX aktuell
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,02 Prozent tiefer bei 6 418,65 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 185,697 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,008 Prozent schwächer bei 6 419,54 Punkten, nach 6 420,03 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 468,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 408,25 Punkten verzeichnete.
ATX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der ATX einen Stand von 6 718,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6 457,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der ATX auf 4 808,16 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,94 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7 043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Wienerberger (+ 3,20 Prozent auf 16,75 EUR), STRABAG SE (+ 2,97 Prozent auf 104,00 EUR), CA Immobilien (+ 2,88 Prozent auf 21,40 EUR), DO (+ 2,64 Prozent auf 214,00 EUR) und Lenzing (+ 2,22 Prozent auf 11,04 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen OMV (-3,74 Prozent auf 73,30 EUR), Verbund (-0,43 Prozent auf 69,20 EUR), Erste Group Bank (-0,09 Prozent auf 108,30 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,95 EUR) und Palfinger (+ 0,00 Prozent auf 27,65 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 139 331 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,108 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentalkennzahlen
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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