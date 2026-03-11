Verluste in Wien: So steht der ATX am Nachmittag

Am Mittwoch notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,28 Prozent schwächer bei 5 437,08 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 156,458 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,010 Prozent fester bei 5 453,01 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 452,49 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 453,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 382,04 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,488 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5 807,55 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 5 173,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wurde der ATX mit 4 175,61 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1,59 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 202,63 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,24 Prozent auf 51,00 EUR), OMV (+ 2,03 Prozent auf 57,85 EUR), voestalpine (+ 0,53 Prozent auf 42,02 EUR), STRABAG SE (+ 0,22 Prozent auf 90,20 EUR) und Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 22,50 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil DO (-2,64 Prozent auf 184,60 EUR), EVN (-2,14 Prozent auf 27,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,88 Prozent auf 36,50 EUR), CPI Europe (-1,76 Prozent auf 15,65 EUR) und Vienna Insurance (-1,53 Prozent auf 64,30 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 241 431 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,729 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 5,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at