Verluste in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Um 15:42 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,88 Prozent auf 2 121,50 Punkte zurück. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,121 Prozent auf 2 142,90 Punkte an der Kurstafel, nach 2 140,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 151,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 118,22 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2,40 Prozent abwärts. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 2 147,97 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 2 094,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, lag der SLI noch bei 2 131,63 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 1,37 Prozent nach. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Galderma (+ 6,77 Prozent auf 154,60 CHF), Partners Group (+ 1,25 Prozent auf 843,40 CHF), Holcim (+ 0,86 Prozent auf 68,32 CHF), Logitech (+ 0,42 Prozent auf 71,40 CHF) und Julius Bär (+ 0,16 Prozent auf 64,06 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Sonova (-4,65 Prozent auf 193,75 CHF), Sandoz (-3,04 Prozent auf 64,38 CHF), Straumann (-2,70 Prozent auf 85,82 CHF), Kühne + Nagel International (-2,36 Prozent auf 176,20 CHF) und Novartis (-2,35 Prozent auf 124,68 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 807 027 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 312,238 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 5,88 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at