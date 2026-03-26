Verluste in Zürich: Das macht der SPI aktuell

Am Donnerstag fällt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,49 Prozent auf 17 655,87 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,262 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,364 Prozent auf 17 678,07 Punkte an der Kurstafel, nach 17 742,64 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 592,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 700,30 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 4,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, bewegte sich der SPI bei 19 151,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 18 186,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 159,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 3,21 Prozent zu Buche. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 24,67 Prozent auf 3,74 CHF), lastminutecom (+ 6,09 Prozent auf 12,20 CHF), Comet (+ 3,41 Prozent auf 260,80 CHF), BioVersys (+ 2,88 Prozent auf 28,60 CHF) und Schweiter Technologies (+ 2,46 Prozent auf 292,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen OC Oerlikon (-20,41 Prozent auf 3,01 CHF), GAM (-17,01 Prozent auf 0,10 CHF), Addex Therapeutics (-8,21 Prozent auf 0,04 CHF), Feintool International (-4,84 Prozent auf 8,66 CHF) und StarragTornos (-4,71 Prozent auf 32,40 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die OC Oerlikon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 310 644 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 280,152 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 79,95 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at