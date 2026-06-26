Feintool International Aktie

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WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

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Index-Performance im Blick 26.06.2026 15:58:58

Verluste in Zürich: Das macht der SPI am Nachmittag

Verluste in Zürich: Das macht der SPI am Nachmittag

Anleger in Zürich treten am Freitag den Rückzug an.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,94 Prozent leichter bei 19 862,53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,474 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,362 Prozent leichter bei 19 978,13 Punkten in den Freitagshandel, nach 20 050,78 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 816,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 20 010,05 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 2,09 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 096,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der SPI auf 17 664,49 Punkte taxiert. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 16 462,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,88 Prozent nach oben. 20 111,52 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Idorsia (+ 7,64 Prozent auf 6,48 CHF), Feintool International (+ 6,30 Prozent auf 9,78 CHF), Gurit (+ 6,25 Prozent auf 40,80 CHF), Luzerner Kantonalbank (+ 5,48 Prozent auf 111,60 CHF) und PolyPeptide (+ 3,25 Prozent auf 46,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Highlight Event and Entertainment (-13,71 Prozent auf 5,35 CHF), Perrot Duval SA (-10,10 Prozent auf 45,40 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9,22 Prozent auf 7,68 CHF), Adval Tech (-6,72 Prozent auf 44,40 CHF) und GAM (-5,43 Prozent auf 0,07 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 369 287 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 293,418 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Adval Tech AG 48,40 0,00% Adval Tech AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 8,20 -9,39% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 23,40 -2,50% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,32 -4,13% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,10 1,00% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0,07 -4,41% GAM AG
Gurit Holding AG 44,20 20,11% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,75 -7,26% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 7,47 14,83% Idorsia AG
Landis+Gyr (Landis Gyr) 48,65 -1,92% Landis+Gyr (Landis Gyr)
Luzerner Kantonalbank AG 120,00 6,19% Luzerner Kantonalbank AG
Perrot Duval SA 45,80 -9,31% Perrot Duval SA
PolyPeptide 50,00 3,73% PolyPeptide
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 369,80 -0,86% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 43,06 -2,05% UBS

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SPI 19 954,36 -0,48%

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