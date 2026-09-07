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SLI-Kursverlauf 07.09.2026 09:28:53

Verluste in Zürich: SLI beginnt Montagshandel in der Verlustzone

Verluste in Zürich: SLI beginnt Montagshandel in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Morgen.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 1,03 Prozent tiefer bei 2 275,89 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,944 Prozent auf 2 277,78 Punkte an der Kurstafel, nach 2 299,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 278,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 275,56 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 336,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 2 136,08 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, mit 2 027,15 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,81 Prozent aufwärts. Bei 2 352,31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 1,08 Prozent auf 619,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,69 Prozent auf 78,30 CHF), Geberit (+ 0,18 Prozent auf 564,40 CHF), Logitech (-0,02 Prozent auf 82,30 CHF) und Swisscom (-0,08 Prozent auf 633,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Novartis (-3,61 Prozent auf 124,90 CHF), Schindler (-2,92 Prozent auf 253,00 CHF), Alcon (-1,71 Prozent auf 56,32 CHF), Roche (-1,54 Prozent auf 351,50 CHF) und Swiss Re (-1,33 Prozent auf 140,95 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 382 295 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,812 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 59,82 -1,35% Alcon AG
Galderma 166,75 -1,74% Galderma
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Logitech S.A. 87,38 -0,55% Logitech S.A.
Novartis AG 132,90 -3,18% Novartis AG
Partners Group AG 713,00 -1,05% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 373,05 -1,57% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 267,00 -3,40% Schindler AG (PS)
Swiss Re AG 149,30 -1,58% Swiss Re AG
Swisscom AG 671,50 -0,22% Swisscom AG
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