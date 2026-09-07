VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SLI-Kursverlauf
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07.09.2026 09:28:53
Verluste in Zürich: SLI beginnt Montagshandel in der Verlustzone
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 1,03 Prozent tiefer bei 2 275,89 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,944 Prozent auf 2 277,78 Punkte an der Kurstafel, nach 2 299,48 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 278,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 275,56 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 336,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 2 136,08 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, mit 2 027,15 Punkten bewertet.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,81 Prozent aufwärts. Bei 2 352,31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 1,08 Prozent auf 619,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,69 Prozent auf 78,30 CHF), Geberit (+ 0,18 Prozent auf 564,40 CHF), Logitech (-0,02 Prozent auf 82,30 CHF) und Swisscom (-0,08 Prozent auf 633,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Novartis (-3,61 Prozent auf 124,90 CHF), Schindler (-2,92 Prozent auf 253,00 CHF), Alcon (-1,71 Prozent auf 56,32 CHF), Roche (-1,54 Prozent auf 351,50 CHF) und Swiss Re (-1,33 Prozent auf 140,95 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 382 295 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,812 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|83,28
|0,90%
|Alcon AG
|59,82
|-1,35%
|Galderma
|166,75
|-1,74%
|Geberit AG (N)
|599,20
|0,20%
|Logitech S.A.
|87,38
|-0,55%
|Novartis AG
|132,90
|-3,18%
|Partners Group AG
|713,00
|-1,05%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|373,05
|-1,57%
|Schindler AG (PS)
|267,00
|-3,40%
|Swiss Re AG
|149,30
|-1,58%
|Swisscom AG
|671,50
|-0,22%
|VAT
|656,00
|0,92%
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