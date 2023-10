Verluste in Zürich: SLI fällt nachmittags zurück

Der SLI zeigt sich derzeit in Rot.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,72 Prozent tiefer bei 1 612,95 Punkten. In den Handel ging der SLI 1,05 Prozent schwächer bei 1 607,62 Punkten, nach 1 624,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 599,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 617,81 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,412 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.09.2023, betrug der SLI-Kurs 1 709,24 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, bewegte sich der SLI bei 1 768,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.10.2022, wies der SLI einen Wert von 1 641,03 Punkten auf.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 4,05 Prozent. Bei 1 810,36 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 599,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 1,23 Prozent auf 2 887,00 CHF), Nestlé (+ 0,88 Prozent auf 99,42 CHF), Holcim (+ 0,82 Prozent auf 56,24 CHF), Partners Group (+ 0,59 Prozent auf 960,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,43 Prozent auf 98,10 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Straumann (-10,72 Prozent auf 100,40 CHF), ams (-5,52 Prozent auf 3,22 CHF), Sandoz (-3,45 Prozent auf 24,88 CHF), Alcon (-2,41 Prozent auf 63,06 CHF) und Logitech (-2,38 Prozent auf 68,14 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 150 234 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 267,909 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

